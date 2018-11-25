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Российская футбольная сборная поздравила женщин с Днем матери

Спорт

«С Днем матери! Берегите ваших мам» — гласит сообщение в официальном Instagram российской сборной

Москва, 25 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Сборная Росси по футболу поздравила женщин с Днем матери, соответствующее сообщение размещено 25 ноября в официальном Instagram российской сборной.

К гласящему: «С Днем матери! Берегите ваших мам», сообщению в Instagram российской футбольной сборной также прикреплен коллаж, в котором использованы фотографии футболистов сборной с их мамами.

На фото можно увидеть защитника Мариу Фернандеса, полузащитника Александра Головина, нападающего Дениса Черышева и других игроков сборной в компании их матерей.

Отметим, День матери учрежден в России с 1998 года указом президента Ельцина и отмечается в последнее воскресенье ноября.

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День матери
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