Молодежный состав «Зенита» победил «Ростов» в скомпенсированное время

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» победил футболистов клуба «Ростов» в скомпенсированное время матча молодежного первенства России по футболу, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Игра проходила в Санкт-Петербурге. Счет открыли на 29-й минуте гости голом Гоги Гогричиани, на это хозяева ответили мячом Никиты Симдянкина на 87-й минуте, а затем ещё дважды на 90+1 и 90+4 минуте, в скомпенсированное время, поразили ворота соперника и выиграл в матче. Это сделали представители хозяев Алексей Плотников и Александр Некрасов. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу «Зенита».

По итогам игры «Зенит» с 30 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы, а «Ростов» с 26 — на четвертой.

Маты основных составов команд состоится позднее 25 ноября.