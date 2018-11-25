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«Пирелли» продлили контракт с Формулой-1 до 2023 года

Спорт

Также стороны согласовали свое сотрудничество по изменению регламента в 2021 году

«Пирелли» продлили контракт с Формулой-1 до 2023 года
Phil Guest
Pirelli

Фаэнца, Италия, 25 ноября 2018, 16:02 — REGNUM  Компания-производитель шин «Пирелли» и руководство чемпионата автогонок серии Формулы-1 продлили свое соглашение об эксклюзивных поставках авторезины на чемпионат до 2023 года. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба чемпионата Формулы-1.

Также стороны согласовали свое сотрудничество по изменению регламента в 2021 году, которое включает в себя в том числе переход на 18-дюймовые шины.

По мнению руководителя Формулы-1 Чейза Кэри, приводимому пресс-службой, «Пирелли» является ведущим брендом и лидером в индустрии автоспорта, потому продолжение сотрудничества чемпионата и компании из Италии говорит о решимости быть лучшими в мире автоспорта.

Отметим, «Пирелли» сотрудничает с Формулой-1 с 2011 года. До этого эксклюзивным поставщиком шин для чемпионата была британская компания «Бриджстоун».

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Формула 1
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