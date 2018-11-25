Радамель Фалькао: мы долго ждали эту победу

Монако, , 16:04 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Монако» колумбиец Радамель Фалькао заявил, комментируя победу своего клуба над командой «Кан» в 13-м туре чемпионата Франции по футболу, что его клуб долго ждал эту победу. Его слова приводит 25 ноября официальный сайт клуба «Монако».

«Мы долго ждали эту победу», — заявил Фалькао и добавил, что у команды был сложный период, на который она с болельщиками сумела отреагировать вместе. Также колумбиец поздравил всех с победой и подчеркнул, что нужно продолжать в том же духе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 ноября футбольный клуб «Монако» переиграл команду «Кан» в 13-м туре французского футбольного чемпионата. Затем, комментируя эту победу, главный тренер клуба Тьерри Анри заявил, что выигрыш у «Кана» принес огромное облегчение его команде.