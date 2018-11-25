Российская сборная конькобежцев выиграла золото в командном спринте на КМ

Токио, , 21:42 — REGNUM Российская мужская сборная конькобежцев стала победительницей в командном спринте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящему в Томакомае (Япония), сообщает 25 ноября Матч ТВ.

В составе российской команды выступили Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков. Итоговое время победителей составило 1 минуту 23,540 секунды. На втором месте представители Нидерландов с результатом 1 минуту 23,640 секунды. На третьем — канадцы. Их результат составил 1 минуту 24,230 секунды.

Отметим, это четвертая для российской команды конькобежцев награда на турнире в Томакомае. Ранее женская сорная России стала третьей в командной гонке, Денис Муштаков стал вторым на дистанции 500 м, а Дарья Качанова стала третьей на такой же дистанции.