Глушаков и Камбаров выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «КС»

Москва, , 14:10 — REGNUM В стартовом составе футбольного московского клуба «Спартак» на матч 15-го тура чемпионата России по футболу с самарской командой «Крылья советов» заявлены полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Стартовый состав московской команды объявлен 25 ноября в официальном Twitter красно-белых.

Игра 15-го тура между клубами «Спартак» (Москва) и «Крылья советов» состоится 25 ноября в Тушино. Матч начнется в 14:00 мск. Эта встреча станет также дебютом нового тренера красно-белых Олега Кононова, на который он назначен 12 ноября.

Полный состав «Спартака» на встречу с «Крыльями советов» выглядит так: Артем Ребров (вратарь), Илья Кутепов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (капитан), Фернандо, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

Отметим, в сентябре игроки московского клуба Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной группой команды тогдашним тренером «Спартака» Массимо Каррерой. После ухода итальянца с поста главного наставника красно-белых футболисты были возвращены к тренировкам с основным составом.