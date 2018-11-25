Форвард «Бока Хуниорс» назвал позором перенос финала Кубка Либертадорес

Буэнос-Айрес, , 13:32 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес назвал позором ситуацию, происходящую вокруг финала Кубка Либертадорес, который был перенесен на день по причине устроенных болельщиками беспорядков. Его слова цитирует 25 ноября портал Goal.

«Думаю, это позор. То, что творит КОНМЕБОЛ (Федерация футбола Южной Америки — прим. ред.), это позор. Говорю лично от себя. Если кто-то решит наложить санкции на меня за это, я приму наказание», — заявил Тевес и пояснил, что КОМНЕБОЛ продолжал настаивать на проведении матча в то время, когда несколько игроков команды «Бока Хуниорс» были вынуждены отправиться в больницу после нападения фанатов.

При этом футболист подчеркнул, что никто из игроков команды соперника даже не поинтересовался состоянием здоровья пострадавших игроков «Бока Хуниорс». «Мы никаких сообщений не получали», — сказал Карлос Тевес.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пострадавший от хулиганских действий фанатов «Ривер Плейт» полузащитник команды «Бока Хуниорс» Пабло Перес сравнил нынешний финал Кубка Либертадорес с зоной боевых действий