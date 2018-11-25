Полузащитник «Бока»: финал Либертадорес превратился в зону боевых действий

Буэнос-Айрес, , 14:00 — REGNUM Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Пабло Перес, который получил травму глаза в инциденте с нападением болельщиков клуба «Ривер Плейт» на автобус с командой, сравнил нынешний финал Кубка Либертадорес с зоной боевых действий. Его слова приводит 25 ноября портал Goal.com.

«Мне больно, потому что финал турнира должен был походить на праздник, а превратился в зону боевых действий», — заявил Пабло Перес. Также хавбек «Бока Хуниорс» рассказал о том, что его глаз, по словам врачей, раздражен из-за того, что оттуда пришлось доставать осколки стекла. Кроме этого он заявил, что он «невероятно разозлен» и потому не хочет сейчас говорить о том, будет ли он играть в финале.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее матч финала Кубка Либертадорес — самого престижного клубного турнира Южной Америки между футбольными клубами Буэнос-айреса «Ривер плейт» и «Бока Хуниорс», был перенесен на день из-за беспорядков, устроенных болельщиками.