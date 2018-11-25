СМИ: команда «Формулы 2» Russian Team продана и сменит название

Абу-Даби, , 12:33 — REGNUM Команда автогонок серии Формула-2 Russian Team продана осенью текущего года и прекратит свое существование после последней в сезоне автогонки серии Формула-2 в Абу-Даби, сообщает 25 ноября портал Motorsport.com.

По информации портала, сменившая владельца Russian Team изменит свое название сразу по окончании текущего сезона и уже на следующей неделе на гонках в Абу-Даби будет дебютировать под новым. Официальное объявление о новом владельце команды ожидается в ближайшее время.

Отметим, команда Russian Team впервые выступила на гонках Формулы-2 в 2013 году и сразу же стала первой в зачете сезона. Это успех команда повторила потом в 2017 году. Всего Russian Team одержано 20 побед в Формуле-2 и GP2. За команду выступали такие гонщики как Артем Маркелов, Сэм Берд, Том Дильман, Митч Эван и другие.