Анри о победе «Монако»: эта победа – огромное облегчение для нас

Монако, , 11:53 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри считает победу его команды в 13-м туре чемпионата Франции над командой «Кан» огромным облегчением. Его комментарий о победе над «Каном» опубликован 25 ноября на официальном сайте «Монако».

«Эта победа-огромное облегчение. Нам это нужно», — приводит слова Анри официальный сайт команды. Также главный тренер «Монако» отметил, что он рад за футболистов и болельщиков, и что победа в футболе не гарантирована не кому, просто игра повернулась в пользу его команды.

Также главный наставник клуба отметил, что радоваться чересчур — еще рано, так как клуб отстает от лидеров чемпионата и впереди ещё много сражений.

Кроме этого Тьерри Анри сказал, что Радамель Фалькао в игре просто показал, что он Фалькао, и отметил хорошую игру Бадьяшиля и Пьер-Габриэля.

«Я рад за команду», — заключил главный тренер клуба «Монако».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 ноября футбольный клуб «Монако» победил команду «Кан» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 1:0.