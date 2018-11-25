Диего Симеоне о ничьей с «Реалом»: мы вели в счете, но нам не повезло

Мадрид, , 11:13 — REGNUM Главный тренер футбольного мадридского клуба «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его клубу не повезло в матче 13-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Его слова цитирует 25 ноября агентство France Press.

По словам Симеоне, матч изобиловал тактической борьбой и получился закрытым. Кроме одного шанса на взятие ворот с Гризманом и прострелом на Косту, по мнению главного тренера «Атлетико», больше в игре его команды вспомнить нечего.

«Мы вели в счете, но нам не повезло, «Барселона» сравняла (счет)», — заявил Диего Симеоне. Также он добавил, что его команда играет в данном стиле уже 7 лет и поэтому им очень тяжело меняться, но они — стараются.

«Хотим возвращать мяч быстрее и лучше использовать контратаки», — заключил главный тренер мадридской команды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 ноября клуб «Барселона» вырвал ничейный результат (1:1) в матче 13-го тура с мадридской командой «Атлетико» на последней минуте встречи.