Дмитрий Бивол победил Жана Паскаля и защитил титул WBA

Атлантик-Сити, США, , 10:13 — REGNUM Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в титульном бою над канадцем Жаном Паскалем и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,83 кг, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Бой проходил в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) и закончился победой российского боксера по очкам. Все три судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу со счетом 117−111, 119−109, 119−109.

Это третья по счету удачная защита Дмитрием Биволом титула чемпиона WBA, который он завоевал в ноябре 2017 года, а до этого в 2016 году спортсмен был обладателем временного пояса WBA.

Жан Паскаль в 2009—2011 годах являлся чемпионом мира в данной весовой категории по версии WBС. В марте 2015 года канадец проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде Сергею Ковалеву, а в повторном бое с Ковалевым в январе 2016 года Паскаль отказался от продолжения боя в седьмом раунде.