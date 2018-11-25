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«Барселона» вырвала ничью у «Атлетико» на последней минуте матча

Спорт

Игра проходила в Мадриде и закончилась со счетом 1:1

«Барселона» вырвала ничью у «Атлетико» на последней минуте матча
Börkur Sigurbjörnsson
Болельщики футбольного клуба «Барселона»

Мадрид, 25 ноября 2018, 10:01 — REGNUM  Футбольный клуб «Барселона» буквально вырвал ничейный результат в матче 13-го туа испанского футбольного чемпионата с командой «Атлетико», сообщает 24 ноября Sport 24.

Игра проходила в Мадриде и закончилась со счетом 1:1. Счет на 77-й минуте открыли хозяева голом Диего Косты на 77-й минуте. И только на 90-й минуте гостям удалось сравнять счет после гола Усмана Дембеле.

По итогам встречи «Атлетико» с 24 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. «Барселона» с 25 очками — на первой.

В следующем туре «Атлетико» 2 декабря поедет на матч с «Жироной», а «Барселона» в этот же день примет дома «Вильярреал».

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