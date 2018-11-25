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«Ювентус» обыграл СПАЛ с помощью гола Рональдо

Спорт

Итоговый счет 2:0 в пользу «Ювентуса»

«Ювентус» обыграл СПАЛ с помощью гола Рональдо
RonnyK
Футбольный клуб «Ювентус»

Турин, Италия, 25 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  Футбольный туринский клуб «Ювентус» обыграл с «сухим» счетом команду СПАЛ из города Феррара в матче 13-го тура серии А итальянского футбольного чемпионата, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Матч проходил на туринском стадионе «Альянц». Счет во встрече открыл на 29-й минуте португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, а затем на 60-й его коллега по клубу Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев. Итоговый счет 2:0 в пользу «Ювентуса».

По итогам игры «Ювенутс», выигравший 12 из 13 игр текущего сезона в серии А итальянского чемпионата, находится на первом месте турнирной таблицы. СПАЛ с 13 очками — на 15-й строчке.

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Футбол
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