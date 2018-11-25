Воскресенье, 25 Ноября 2018 года
10:52:58 МСК

«Виннипег» разгромил «Сент-Луис» с помощью пяти шайб Патрика Лайне

Спорт

Встреча проходила на арене Сент-Луиса «Энтерпайз-центр» и закончилась со счетом 8:4 в пользу гостей

«Виннипег» разгромил «Сент-Луис» с помощью пяти шайб Патрика Лайне
© Lisa Gansky
Игрок «Виннипег Джетс»

Сент-Луис, США, 25 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» разгромил команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила на арене Сент-Луиса «Энтерпайз-центр» и закончилась со счетом 8:4 в пользу гостей.

Главной звездой матча стал финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне, который забросил пять шайб (17-я, 22-я, 33-я, 37-я, 42-я минуты) в ворота «Сент-Луиса». Кроме него у гостей отличились Уиллер (16-я), Танев (31-я), Лемье (60-я).

У «Сент-Луиса» шайбами отметились Перрон (14-я), российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (18-я), причем это первая шайба за его последние 10 матчей, О'Райли (48-я) и Марун (55-я, в большинстве).

Лайне стал третьим игроком с сезона НХЛ 1997/98, которой забросил пять шайб в одном матче. До него это сделали Мариан Габорик (2007) и Юхаа Франзен (2011).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить