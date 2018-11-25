«Виннипег» разгромил «Сент-Луис» с помощью пяти шайб Патрика Лайне

Сент-Луис, США, , 09:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» разгромил команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 25 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила на арене Сент-Луиса «Энтерпайз-центр» и закончилась со счетом 8:4 в пользу гостей.

Главной звездой матча стал финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне, который забросил пять шайб (17-я, 22-я, 33-я, 37-я, 42-я минуты) в ворота «Сент-Луиса». Кроме него у гостей отличились Уиллер (16-я), Танев (31-я), Лемье (60-я).

У «Сент-Луиса» шайбами отметились Перрон (14-я), российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (18-я), причем это первая шайба за его последние 10 матчей, О'Райли (48-я) и Марун (55-я, в большинстве).

Лайне стал третьим игроком с сезона НХЛ 1997/98, которой забросил пять шайб в одном матче. До него это сделали Мариан Габорик (2007) и Юхаа Франзен (2011).