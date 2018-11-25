«Колорадо» победил «Даллас», несмотря на две передачи Радулова

Денвер, США, , 09:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее в противостоянии с командой «Даллас Страз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 25 ноября Sport 24.

Игра проходила в Денвере и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Счет во встрече открыли хозяева шайбой Натана Маккиннона на 34-й минуте. Далее все основные события матча произошли в концовке третьего периода. Сначала на 53-й минуте представитель «Далласа» Радек Факса сравнял счет, а затем Джейми Бенн на 56-й вывел свою команду вперед, причем в обоих случаях ассистентом оказался российский форвард «Далласа» Александр Радулов, записавший на свой счет две результативные передачи.

Однако радость и надежда на победу «Далласа» длились недолго. Уже через 2 минуты представитель хозяев Джей Ти Комфер счет сравнял, а ещё через минуту его коллега Микко Рантанен снова вывел свою команду вперед. Эта была предпоследняя минута встречи и гости ничего не смогли предпринять за оставшееся время.

Также стоит отметить игру российских голкиперов обоих команд. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 33 из 36 шайб, брошенных по его воротам, а представитель России в команде «Колорадо» — 27 из 29.

«Колорадо» с 30-ю очками находится на третьей строчке Западной конференции, «Даллас» с 26-ю — на седьмой.