Финальный матч Кубка Либертадорес перенесен на день из-за беспорядков

Буэнос-Айрес, , 08:45 — REGNUM На 25 ноября, воскресенье, перенесен из-за беспорядков, устроенных болельщиками, финальный матч Кубка Либертадорес между футбольными клубами Аргентины «Ривер плейт» и «Бока Хуниорс». Об этом сообщается 25 ноября в официальном Twitter команды «Ривер Плейт».

Матч планировалось провести 24 ноября на стадионе «Ривер-Плейт» в Буэнос-Айресе, однако из-за нападения болельщиков «Ривер Плейт» на автобус с командой «Бока Хуниорс», сначала встреча была дважды перенесена на час, а затем руководство «Бока Хуниорс» потребовало перенести матч на день по причине того, что некоторые игроки команды в результате нападения на их автобус получили повреждения.

По сообщениям футболистов «Бока Хуниорс», в автобус с командой попала дымовая шашка и в результате многие игроки получили отравление угарным газом. Несколько игроков получили порезы, а капитан команды Пабло Перес, нападающий Карлос Тевес и защитник Гонсало Ламардо даже были оставлены в больницу. Однако вскоре игроки вернулись на стадион.

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо заявил о том, что он готов поддержать «Бока Хуниорс» в случае если они решат не выходить на поле. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Федерации футбола Южной Америки Алехандро Домигес выступили против переноса игры команд на другой день.

Первый финальный матч между командами Аргентины «Ривер плейт» и «Бока Хуниорс» прошел 11 ноября и завершился с ничейным результатом 2:2. Матч 25 ноября начнется в 23:00 мск.

Отметим, Кубок Либертадорес является самым престижным клубным футбольным турниром в Южной Америке. Он проводится с 1960 года и в ткущем году это первый раз в истории проведения Кубка, когда в финале встречаются два клуба из Буэнос-Айреса.