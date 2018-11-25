WBA обязала боксеров Лебедева и Усика провести бой

Москва, , 07:48 — REGNUM Всемирная боксерская организация (WBA) обязала провести бой между российским боксером Денисом Лебедевым и украинским боксером Александром Усиком, заявил менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов ТАСС.

В штабе российского боксера сообщили, что решение WBA обязывает провести бой между Лебедевым и Усиком до 10 марта 2019 года.

Менеджеры Усика подтвердили, что получили такое решение WBA, отметив, что конкретных планов по проведению боя пока нет.

Напомним, 25 ноября в Монте-Карло Денис Лебедев одержал победу над американским боксером Майком Уилсоном. Бой продлился все 12 раундов, Лебедев победил единогласным решением судей.

Последний бой Александра Усика прошел 11 ноября. Украинский спортсмен победил британца Тони Беллью, отстояв чемпионские пояса по версиям организаций WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring.