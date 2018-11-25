Ошибки Медведевой на этапе Гран-при объяснили переездом в Канаду

Москва, , 04:46 — REGNUM На выступлении фигуристки Евгении Медведевой в Гренобле отразилась смена тренера и переезд в Канаду. Так прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) результат спортсменки на заключительном этапе Гран-при.

В федерации отметили сильный характер фигуристки, который она проявляла не раз, и способность чисто выполнять сложные элементы.

«Но переход к новому тренеру, переезд в Канаду и перестройка техники требует времени и стабильного исполнения прыжковых элементов, чего ей пока недостает», — говорится в сообщении на сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева стала четвертой по итогам заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Она не прошла в финал серии, который состоится в декабре.

Сама спортсменка объяснила свои промахи на льду «ментальной проблемой». Весной 2018 года Медведева перешла от московского тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру.

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