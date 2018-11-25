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Сезон Кубка мира российские лыжники начали с побед

Спорт

Лучшие результаты показали в спринте Александр Большунов и Юлия Белорукова

Рука, Финляндия, 25 ноября 2018, 02:56 — REGNUM  Российский лыжник Александр Большунов показал лучший результат на спринтерской гонке в финском Рука, где проходит первый этап Кубка мира. Юлия Белорукова победила в женском спринте, сообщает «Р-Спорт».

Большунов, двигаясь классическим ходом, прошел дистанцию за 2 минуты 29,35 секунды. Он на 0,31 секунды опередил норвежца Йоханнеса Клебо и его соотечественника Эйрика Брандсдаля (+1,35). Российский лыжник Глеб Ретивых пришел пятым (+3,86).

Юлия Белорукова показала результат 2 минуты 52,62 секунды. Она пришла к финишу на 1,12 секунды быстрее шведки Майи Дальквист и на 1,51 секунды опередила шведку Иду Ингемарсдоттер.

Этап Кубка мира в Руке начался 24 ноября. Он завершится 25 ноября гонками классическим стилем на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин.

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