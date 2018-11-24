«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Каспийск, Дагестан, , 22:58 — REGNUM Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча, состоявшаяся 24 ноября на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Павел Долгов. У гостей мяч забил Игорь Калинин.

После пятнадцати матчей в чемпионате России «Анжи» (Махачкала) пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Рубин» (Казань), набравший 21 балл, находится на восьмой позиции.

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