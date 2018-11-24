«МС» забил 4 безответных мяча в ворота «молотобойцев»

Лондон, , 19:52 — REGNUM 24 ноября между коллективами «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:4.

Первый мяч в дебюте матча забил испанский плеймейкер Давид Сильва — 0:1. Через 8 минут молодой лидер сборной Англии Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан» — 0:2. На 34-й минуте Лерой Сане довел счет до разгромного — 0:3. В компенсированное время Сане оформил дубль и установил окончательный счет — 0:4.

Статистика матча («Вест Хэм"/"МС»)

Удары 9/8

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 5/3

Поданные угловые 8/1

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и продолжил возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» с 12-ю очками временно остался на 13-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Бальбуэна, Сабалета, Диоп, Масуаку, Андерсон, Обианг, Антонио, Райс, Диангана, Арнаутович.

«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Делф, Отаменди, Гюндоган, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Голы: Сильва 11 — 0:1, Стерлинг 19 — 0:2, Сане 34 — 0:3, Сане 90+3 — 0:4.