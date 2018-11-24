«Ливерпуль» не дал «Уотфорду» шансов зацепиться за очки

Лондон, , 19:51 — REGNUM 24 ноября между коллективами «Уотфорд» и «Ливерпуль» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «мерсисайдцев».

На экваторе второй половины лидер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет, замкнув передачу Садио Мане — 0:1. Через 9 минут Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество «Ливерпуля» ударом со штрафного — 0:2. В конце матча Роберто Фирмино установил окончательный счет — 0:3.

Статистика матча («Уотфорд"/"Ливерпуль»)

Удары 3/8

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения мячом 34%/66%

Нарушения правил 12/12

Поданные угловые 3/5

«Ливерпуль» набрал 33 очка и продолжил погоню за «Манчестер Сити», который идет на первой строчке. «Уотфорд» с 20-ю баллами остался на 9-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Масина, Кэткарт, Фемения, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Деулофеу, Дини.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Фирмино, Вейналдум, Шакири, Хендерсон, Салах, Мане.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Хендерсон — 60.

Красные карточки: Хендерсон — 83.

Голы: Салах 67 — 0:1, Александер-Арнольд 76 — 0:2, Фирмино 89 — 0:3.