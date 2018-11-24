«Боруссия» одержала очередную победу в рамках Бундеслиги

Берлин, , 19:31 — REGNUM 24 ноября между коллективами «Майец-05» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундселиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «шмелей» со счетом 2:1.

На экваторе второй половины вышедший на замену Пако Алькасер открыл счет, замкнув навес Марко Ройса — 0:1. Через 4 минуты Робин Куайсон вновь сделал счет равным — 1:1. На 76-й минуте польский крайний защитник Лукаш Пищек забил победны мяч в ворота хозяев — 1:2.

Статистика матча («Майнц"/"Боруссия»)

Удары 12/12

Удары в створ ворот 9/8

Процент владения мячом 40%/60%

Нарушения правил 8/11

Поданные угловые 6/5

«Боруссия» набрала 30 очков и укрепилась на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Майнц-04» с 15-ю баллами опустился на 10-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Майнц»: Зентнер, Кариколь, Белл, Бросински, Ньякат, Хак, Латца, Кунде, Гбамен, Куайсон, Матета.

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Хакими, Аканджи, Пищек, Делейни, Санчо, Витсель, Ройс, Ларсен, Гетце.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Желтые карточки: Хак — 26, Кунде — 30, Делейни — 34.

Голы: Алькасер 66 — 0:1, Куайсон 70 — 1:1, Пищек 76 — 1:2.