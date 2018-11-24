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«Рома» каким-то чудом потеряла очки в матче с «Удинезе»

Спорт

«Рома» с 19-ю очками временно осталась на 6-й позиции. «Удинезе», набрав 12 очков, поднялся на 16-ю строчку

«Рома» каким-то чудом потеряла очки в матче с «Удинезе»
Matteo.favi
Стадион «Фриули»

Рим, 24 ноября 2018, 18:56 — REGNUM  24 ноября между коллективами «Удинезе» и «Рома» на стадионе «Фриули» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

24-летний аргентинский плеймейкер Родриго Де Пауль на 54-й минуте открыл счет, замкнув передачу Игнасио Пуссетто — 1:0.

Статистика матча («Удинезе"/"Рома»)

Удары 4/19

Удары в створ ворот 1/9

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 7/9

Поданные угловые 0/11

«Рома» с 19-ю очками временно осталась на 6-й позиции. «Удинезе», набрав 12 очков, поднялся на 16-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Удинезе»: Муссо, Трост-Эконг, Нуитинк, Ларсен, Самир, Фофана, Бехрами, тер Авест, Мандрагора, Де Пауль, Пуссетто.

«Рома»: Миранте, Жезус, Коларов, Сантон, Фацио, Кристанте, Пеллегрини, Клюйверт, Н"Зонзи, Эль-Шаарави, Шик.

Главный арбитр матча: Микаэль Фаббри.

Желтые карточки: Де Пауль — 64, Бехрами — 65.

Голы: Де Пауль 54 — 1:0.

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