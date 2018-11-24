«Оренбург» вырвал победу над «Уфой» в конце матча

Оренбург, , 18:23 — REGNUM 24 ноября между коллективами «Оренбург» и «Уфа» на стадионе «Газовик» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Единственный мяч под занавес матча забил 24-летний российский вингер Алексей Сутормин — 1:0.

Статистика матча («Оренбург"/"Уфа»)

Удары 5/1

Удары в створ ворот 2/0

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 9/11

Поданные угловые 5/0

«Оренбург» набрал 22 очка и поднялся на 7-ю позицию. «Уфа» с 14-ю баллами опустилась на 14-е место в таблице РПЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Бегич, Малых, Терехов, Андреев, Попович, Сутормин, Афонин, Маляров, Деспотович.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Неделчару, Круговой, Салатич, Сысуев, Тилл, Игбун, Пауревич.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Желтые карточки: Аликин — 52, Беленов — 60.

Красные карточки: Аликин — 58.

Не забитые пенальти: Сутормин — 58.

Голы: Сутормин 80 — 1:0.