«Эйбар» одержал сенсационную победу над «Реалом» в матче Примеры

Мадрид, , 16:51 — REGNUM 24 ноября между коллективами «Эйбар» и «Реал» на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев со счетом 3:0.

На 16-й минуте 25-летний аргентинский фланговый полузащитник Гонсало Эскаланте открыл счет — 1:0. В дебюте второй половины Серхи Энрик забил свой 3-й мяч в сезоне, замкнув передачу Марка Кукурелья — 2:0. Через 5 минут Энрике Гарсия довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Эйбар"/"Реал»)

Удары 13/7

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 40%/60%

Нарушения правил 17/7

Поданные угловые 5/3

«Эйбар», набрав 18 очков, поднялся на 7-ю позицию. «Реал» (Мадрид) временно остался на 6-й строчке в турнирной таблице Лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Эйбар»: Риесго, Рамис, Хименес, Оливейра, Вальдес, Эскаланте, Орельяна, Гарсия, Кукурелья, Хордан, Энрик.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Кроос, Себальос, Модрич, Бензема, Бейл, Асенсио.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Кукурелья — 33, Хордан — 36, Бейл — 44.

Голы: Эскаланте 16 — 1:0, Энрик 52 — 2:0, Гарсия 57 — 3:0.