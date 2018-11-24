Лукашенко обвинил Россию в нарушении рассчетов за калужские базы к ЧМ-2018

Калуга, , 16:33 — REGNUM С Белоруссией пока не рассчиталась за спортивные объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу — 2018 в России. Об это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании, посвященном проблеме повышения эффективности строительного комплекса, которое прошло 23 ноября в Минске.

По его словам, страна более не будет продавать строительные услуги и работать в убыток, «годами ожидая расчетов».

«Россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — цитирует Лукашенко белорусское информационное агентство «Белта».

Сколько конкретно задолжали калужане белорусским строителям в сообщении не уточняется. Также не были озвучены конкретные пункты договоренности с российской стороной, а нарушении которых обвиняется калужский регион.

Как сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, калужане выполнили все финансовые обязательства перед генподрядчиком строительства двух калужских футбольных баз к ЧМ-2018, поэтому пока не совсем понятно на каком этапе возникла задолженность и о какой конкретной сумме идёт речь.

Генеральный подряд на строительства футбольных баз в Калуге получило ООО «ТП Хонко», центральный офис которого находится в канадском Квебеке. Субподрядчиком строительства с марта 2017 года выступил домостроительный комбинат из белорусского Гомеля. Общая стоимость строительства двух тренировочных баз оценивалась в сумму порядка 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом реализации проекта строительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что возведение в Калуге баз к ЧМ-2018 практически на 90% профинансировано из федерального бюджета. Изначально предполагалось, что 50% от стоимости проекта должно было поступить из регионального бюджета, но, по словам Артамонова, на встрече с вице-премьером Виталием Мутко удалось договориться о снижении финансовой нагрузки на область.

«Наше финансовое участие в данном проекте будет только 10%. Ранее предполагалось 50%, но это для области категорически неприемлемо. Уже подписано соглашение», — уточнил Артамонов.

Напомним, в Калуге, на спортбазе «Спутник», построенной к ЧМ-2108 на Тульском шоссе готовилась к футбольным баталиям Мундиаля сборная команда Сенегала. Вторая футбольная база «Орбита» на Грабцевском шоссе так и не была востребована командами-участницами мирового футбольного чемпионата.

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