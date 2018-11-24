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«Енисей» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ

Спорт

«Енисей», набрав 9 очков, остался на последней позиции в турнирной таблице лиги. «Динамо» с 16-ю баллами временно занял 12-е место

«Енисей» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ
Иллюстрация: Arena-khimki.ru
Стадион «Арена Химки»

Москва, 24 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  24 ноября между коллективами «Динамо» и «Енисей» на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

Первый мяч в дебюте первой половины забил опытный российский вингер Михаил Комков, замкнув передачу Александра Зотова — 0:1. На 53-й минуте Жоаозиньо вновь сделал счет равным, реализовав пенальти — 1:1. Через 2 минуты Дмитрий Ятченко вновь вывел «Енисей» вперед — 1:2.

Статистика матча («Динамо"/"Енисей»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 10/13

Поданные угловые 9/2

«Енисей», набрав 9 очков, остался на последней позиции в турнирной таблице лиги. «Динамо» с 16-ю баллами временно занял 12-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Тетте, Евгеньев, Морозов, Панченко, Жоаозиньо, Соснин, Марков, Кардозу, Луценко.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Дугалич, Гаджибеков, Зотов, Комков, Огуде, Саркисов, Кутьин.

Главный арбитр матча: Василий Казарцев.

Желтые карточки: Евгеньев — 25, Тетте — 37, Ятченко — 45, Кардозу — 70, Морозов — 87, Обрадович — 90.

Красные карточки: Морозов — 88.

Голы: Комков 3 — 0:1, Жоаозиньо (пен) 53 — 1:1, Ятченко 55 — 1:2.

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