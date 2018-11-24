Хэмилтон стал лучшим на третьей тренировке на этапе ГП Формулы-1 в Абу-Даби

Абу-Даби, , 16:19 — REGNUM Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал первым по итогам третьей свободной практики на 21-м заключительном этапе Гран-При автогонок серии Формула-1, проходящем в Абу-Даби, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

Льюис Хэмилтон, проехав 17 кругов, показал лучшее время. Оно составило 1:37.176 минуты. На втором и третьем местах расположились два представителя команды «Феррари» — финн Кими Райкконен, время которого составило +0,288 ко времени Хэмилтона и немецкий пилот Себастьян Феттель. Его результат составил + 0,411 к времени лидера.

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин показал последнее, 20-е время. Его отставание от лидера составило +4,006.

Отметим, квалификационные заезды последнего этапа Формулы-1 текущего сезона состоятся позднее 24 ноября. Финальная гонка пройдет 25 ноября.