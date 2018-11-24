В ФИФА поступило предложение о проведении чемпионата мира два раза в год

Цюрих, Швейцария, , 16:17 — REGNUM С предложением к Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении чемпионата мира по футболу два раза в год выступилаЮжноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом рассказал глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, его слова цитирует 24 ноября The Guardian.

Как заявил от имени КОНМЕБОЛ Домингес, суть предложения к ФИФА состоит в том, чтобы проводить чемпионат мира по футболу каждые два, а не каждые четыре года, заменив проводимую в промежутках Лигу наций ещё одним чемпионатом мира.

Также, по мнению Алехандро Домингеса, такое предложение будет интересно и для игроков, так как в этом случае они смогут сыграть на четырех, а не на двух чемпионатах мира.

«С точки зрения экономики ФИФА заработает денег и отдаст больше денег», — заключил глава южноамериканской конфедерации футбола.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании по футболу Жерар Пике рассказал о планах его инвестиционной компании Cosmos о приобретении собственной футбольной команды и возможности создания нового футбольного турнира.