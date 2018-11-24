Еременко не тренируется в основной группе «Спартака» из-за травмы

Москва, , 15:35 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Еременко не принимает участия в тренировке основной группы команды перед матчем 15 тура РПЛ с командой «Крылья советов», сообщает 24 ноября портал Sport 24.

Как передает корреспондент портала, финский футболист отсутствует в основной группе из-за травмы бедра. Все остальные игроки команды, включая также Педро Роша, Александра Селихова и Романа Зобнина, участвуют в тренировке общей группы «Спартака».

Отметим, встреча между московским клубом «Спартак» и самарской командой «Крылья Советов» состоится в Москве 25 ноября. Она начнется в 14:00 мск.