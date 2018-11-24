Моуринью обвинил вратаря «Порту» в информационной компании против Де Хеа

Лондон, , 14:46 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинил вратаря клуба «Порту» Икера Касильяса в том, что это Касильяс стоит за негативными отзывами в прессе о вратаре «МЮ» Давиде Де Хеа. Его слова 24 ноября цитирует A Bola.

Как считает Моуринью, таким образом 37-летний Касильяс пытается устранить своего конкурента по сборной Испании, для того чтобы снова вернуться на мировую арену.

«Почему Де Хеа критикуют в Испании? Вы знаете? Я знаю. Потому что есть кто-то очень влиятельный, кто думает о возвращении в сборную Испании», — приводит A Bola слова Моуринью. Также главный тренер «МЮ», что эти планы Касильяса обречены на провал, так как Де Хеа является лучшим вратарем в мире.

Отметим, вратарь «МЮ» подвергается негативным отзывам в испанской прессе после проигрыша сборной футбольной команды Испании в 1/8 финала Кубка мира по футболу 2018 года в Москве от сборной России.