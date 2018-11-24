Суббота, 24 Ноября 2018 года
16:32:39 МСК

«Рубин» победил «Анжи» с разгромным счетом в молодежном чемпионате России

Спорт

Игра проходила на третьем поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и закончилась со счетом 3:0 в пользу казанцев

«Рубин» победил «Анжи» с разгромным счетом в молодежном чемпионате России
שועל
Камня на камне не осталось

Каспийск, Дагестан, 24 ноября 2018, 14:26 — REGNUM  Футбольный казанский клуб «Рубин» одержал победу над махачкалинской командой «Анжи» в матче молодежного футбольного первенства России, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

Игра проходила на третьем поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и закончилась со счетом 3:0 в пользу казанцев. Счет в мате открыл на 18-й минуте Степан Останин, а затем дважды, на 26-й и 92-й (в скомпенсированное время) минутах ворота «Анжи» поразил Артур Сагитов.

По итогам игры «Рубин» с 21 баллами расположился на 10-м месте турнирной таблицы, а махачкалинская команда с 10 очками находится на предпоследней строчке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить