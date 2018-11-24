Диего Симеоне: клуб ведет работу над тем чтобы Облак остался в команде

Мадрид, , 13:56 — REGNUM Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что клуб ведет работу над тем чтобы словенский вратарь клуба Ян Облак остался в мадридской команде. Его слова цитирует 24 ноября порталGoal.

«Знаю, что клуб ведёт работу, чтобы Ян остался», — заявил Симеоне и отметил, что он провел встречу с Облаком на этой недели. По словам главного тренера «Алетико», Облак является ключевым игроком команды и четко знает это, а также чего он хочет сам.

Отметим, ранее сообщалось, что Ян Облак разочарован тем, что «Атлетико» не предложил ему продлить его нынешний контракт с клубом и намерен покинуть команду в ближайшее трансферное окно в январе.

Также отметим, текущий контракт футболиста с клубом истекает в 2021 году и сумма отступных, прописанная в нем, составляет 100 млн евро.