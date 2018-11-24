Коутинью пропустит матч «Барселоны» с «Атлетико»

Барселона, Испания, , 13:59 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филипе Коутинью отсутствует в заявке каталонской команды на матч 13-тура испанской Ла Лиги против «Атлетико», размещенной 24 ноября в официальном Twitter клуба «Барселона».

Как сообщалось ранее, Коутинью восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и потому не сможет принять в матче участия. Также игру пропустит ранее дисквалифицированный и также отсутствующий в заявке хавбек «Барселоны» Иван Ракитич.

При этом в заявке присутствует недавно вернувшийся в клуб Усман Дембеле, отсутствовавший в заявке на предыдущий матч «Барселоны» с «Бетисом».

Матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико» начнется 24 ноября в 22:45 мск.