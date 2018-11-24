Иньеста: я не понял решения оставить меня в запасе на ЧМ-2018 в Москве

Мадрид, , 13:24 — REGNUM Экс-хавбек сборной Испании по футболу Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел кобе», признался, что он не понял решения главного тренера сборной испанской команды Фернандо Йерро, который не выпустил его на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по футболу в Москве со сборной России. Его слова приводит 24 ноября изданиеMarca.

По словам Иньеста, из-за этого у него нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в Москве.

«Я не понимал решения оставить меня в запасе и причин, почему Йерро так поступил», — заявил изданию Иньеста и добавил, что он был расстроен и потому ему было все равно, что он сказал.

Отметим, в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по футболу в Москве между сборными России и Испании Иньеста был выпущен на замену на 67-й минуте. Матч закончился победой сборной России по пенальти. Сразу после этого поражения Андрес Иньеста объявил о своем уходе из национальной сборной Испании.