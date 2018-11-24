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Жозе Моуринью: мы постараемся быть в топ-4 АПЛ к концу декабря

Спорт

«К концу года мы можем быть в четверке сильнейших», — заявил Моуринью

Жозе Моуринью: мы постараемся быть в топ-4 АПЛ к концу декабря
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Жозе Моуринью

Лондон, 24 ноября 2018, 12:46 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба английской премьер-лиги «Манчестере Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах команды на текущий чемпионат перед матчем 13-го тура АПЛ его команды с клубом «Кристал Пэлас». Его слова цитирует 24 ноября ВВС.

«К концу года мы можем быть в четверке сильнейших», — заявил Моуринью. Это, по его словам, нелегкая задача, так как до 4-й позиции «МЮ» отделяет «огромная пропасть». При этом у команды в запасе 8 игр, за которые она может набрать 24 очка.

Отметим, по итогам 12 туров АПЛ «МЮ» находится на 8-й строчке английского футбольного чемпионата с 20 очками. В топ-4 АПЛ на данный момент находятся «Манчестер Сити» (32 очка), «Ливерпуль» (30), «Челси» (28) и «Тоттенхэм Хотспур» (27).

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Футбол
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