Суббота, 24 Ноября 2018 года
12:54:05 МСК

Педро Роша может вернуться в чемпионат Бразилии

Спорт

При этом «Спартак» готов рассмотреть вариант аренды Роша европейским клубом

Педро Роша может вернуться в чемпионат Бразилии
Иллюстрация: Soccer.ru
Педро Роша

Москва, 24 ноября 2018, 12:02 — REGNUM  Бразильскому нападающему московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша может в ближайшее время сделать предложение о сотрудничестве один из бразильских футбольных клубов, сообщает 24 ноября Globo Esporte.

Согласно данным издания, один из бразильских клубов может сделать такое предложение московскому «Спартаку» в связи с отсутствием у Роша достаточного количества игрового времени. При этом подчеркивается, что московский клуб не намерен отдавать Роша в Бразилию на правах аренды и речь идет только о полноценном трансфере. При этом «Спартак» готов рассмотреть вариант аренды Роша европейским клубом.

Отметим, в текущем сезоне Педро Роша принял участие в одном матче за московский «Спартак» с «Зенитом» (0:0), в котором не отметился никакими результативными действиями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить