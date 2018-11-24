Педро Роша может вернуться в чемпионат Бразилии

Москва, , 12:02 — REGNUM Бразильскому нападающему московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша может в ближайшее время сделать предложение о сотрудничестве один из бразильских футбольных клубов, сообщает 24 ноября Globo Esporte.

Согласно данным издания, один из бразильских клубов может сделать такое предложение московскому «Спартаку» в связи с отсутствием у Роша достаточного количества игрового времени. При этом подчеркивается, что московский клуб не намерен отдавать Роша в Бразилию на правах аренды и речь идет только о полноценном трансфере. При этом «Спартак» готов рассмотреть вариант аренды Роша европейским клубом.

Отметим, в текущем сезоне Педро Роша принял участие в одном матче за московский «Спартак» с «Зенитом» (0:0), в котором не отметился никакими результативными действиями.