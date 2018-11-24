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Новым гендиректором «Ювентуса» стал Фабио Паратичи

Спорт

Должность генерального директора команды была вакантной с конца октября

Турин, Италия, 24 ноября 2018, 10:52 — REGNUM  Фабио Паратичи, ранее занимавший должность спортивного директора футбольного туринского клуба «Ювентус», назначен генеральным директором команды, сообщает 24 ноября пресс-служба «Ювентуса».

Должность генерального директора команды была вакантной с конца октября текущего года, когда её покинул предыдущий гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, проработавший в «Ювентусе» восемь лет и ставший после ухода из туринского клуба главным менеджером миланской команды «Интер».

Пратичи, являвшийся также главой скаутского отдела команды «Сампдория», нынешним летом, по информации Football Italia, способствовал переходу Криштиану Роналду в «Ювентус» из «Реала».

Отметим, туринский клуб лидирует в группе А итальянского чемпионата, набрав 34 очка по итогам двенадцати прошедших туров.

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Футбол
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