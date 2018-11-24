«Реал» заявил, что Серхио Рамос не нарушал антидопинговых правил

Мадрид, , 10:52 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» опубликовал свое официальное заявление по поводу информации, ранее появившейся в СМИ, о том, что защитник и капитан команды Серхио Рамос не прошел допинг-тест по итогам сезона 2016/17. Заявление размещено 24 ноября на официальном сайте команды.

В нем говорится, что по поводу опубликованной немецким изданием Der Spiegel информации, касающейся капитана «Реала», клуб заявляет, что Серхио Рамос не нарушал антидопинговых правил. Что УЕФА запросил своевременно информацию по данному вопросу и закрыл его после положенных в таких случаях проверок ВАДА, АМА (Всемирного антидопингового агентства) и УЕФА. И что остальную часть информациию публикации «Реал» не считает нужным комментировать, так как доказательства вины Рамоса отсутствуют.

Отметим, ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало со ссылкой на документы Football Leaks информацию о том, что капитан и защитник мадридской футбольной команды «Реал» Серхио Рамос провалил допинг-тест по итогам сезона 2016/17, а сам клуб нарушил антидопинговые правила.