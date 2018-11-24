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Жерар Пике: мы хотим приобрести футбольный клуб

Спорт

Пике является одновременно владельцем инвестиционной компании Cosmos

Жерар Пике: мы хотим приобрести футбольный клуб
Pexels
Футбол

Барселона, Испания, 24 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  О своем намерении приобрести футбольный клуб и создать новый футбольный турнир рассказал защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании по футболу Жерар Пике. Его слова цитирует 24 ноября El Mundo Deportivo.

По словам Пике, являющегося одновременно владельцем инвестиционной компании Cosmos, в настоящее время идет работа над двумя проектами. Один — это покупка футбольной команды, название которой Пике не раскрыл, а второй — создание нового футбольного турнира или использование уже существующего.

«Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта», — завил Жерар Пике.

Отметим, Жерар Пике также является одним из инвесторов и инициаторов реформы Кубка Дэвиса — крупнейшего командного мужского теннисного турнира, в который его компания намерена вложить свыше 3 млрд долларов.

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Футбол
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