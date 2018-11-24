Жерар Пике: мы хотим приобрести футбольный клуб

Барселона, Испания, , 10:36 — REGNUM О своем намерении приобрести футбольный клуб и создать новый футбольный турнир рассказал защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании по футболу Жерар Пике. Его слова цитирует 24 ноября El Mundo Deportivo.

По словам Пике, являющегося одновременно владельцем инвестиционной компании Cosmos, в настоящее время идет работа над двумя проектами. Один — это покупка футбольной команды, название которой Пике не раскрыл, а второй — создание нового футбольного турнира или использование уже существующего.

«Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта», — завил Жерар Пике.

Отметим, Жерар Пике также является одним из инвесторов и инициаторов реформы Кубка Дэвиса — крупнейшего командного мужского теннисного турнира, в который его компания намерена вложить свыше 3 млрд долларов.