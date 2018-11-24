Овечкин: мы ничего не можем поделать с отсутствием Кузнецова и Оши

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы его команды над «Детройтом» дал свой комментарий на тему отсутствия в матче из-за травм хоккеистов Евгения Кузнецова и Ти-Джея Оши. Его слова приводит 4 ноября официальный сайт НХЛ.

«Оши и Кузнецов — важные игроки, но мы с этим ничего не можем поделать», — заявил Александр Овечкин и добавил, что несмотря на это команда должна просто делать все возможное для победы. Также Овечкин подчеркнул, что несмотря на отсутствие Евгения Кузнецова и Ти-Джея Оши разные игроки команды усиливали игру «Вашингтона» в необходимый момент.

Кроме этого российский капитан «Кэпиталз» отметил, что, по его мнению, другой игрок команды, Том Уилсон, также как и Овечкин в матче с «Детройтом» забивший шайбу и сделавший голевую передачу, растет как человек и игрок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, команда «Вашингтон Кэпиталз» победила ома со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ команду «Детройт Ред Уингз». Александр Овечкин сделал в матче одну голевую передачу и забросил одну шайбу в ворота «Детройта».