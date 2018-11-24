«Вашингтон» дома обыграл «Детройт» с помощью гола Овечкина

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Sport 24.

Встреча проходила на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Счет в матче открыли гости голом Андреаса Атанасиу на 9-й минуте. Однако на этом удача «Детройта» закончилась и в дальнейшем отличались шайбами только представители хозяев.

У «Вашингтона» забили голы Том Уилсон (33-я минута), Михал Кемпни (47-я) и капитан команды Александр Овечкин (49-я), ранее также ставший ассистентом Уилсона по первой шайбе. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу хозяев.

Ещё один российский коллега Овечкина по клубу Дмитрий Орлов провел на льду чуть больше 22 минут и не записал на свой счет никаких результативных действий. Другой игрок «Вашингтона» из России Евгений Кузнецов не принимал участия в игре по причине травмы.