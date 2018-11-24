«Сан-Хосе» разгромил «Ванкувер» на своем льду

Сан-Хосе, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» разгромил с «сухим» счетом команду клуба «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Сhampionat.com.

Встреча прошла в Сан-Хосе и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Шайбами в матче отметились Логан Кутюр (11-я минута), Тимо Майеа (20-я), Эрик Карлссон (44-я минута), также в записавший на свой счет в этот вечер еще две результативные передачи, и Мелькер Карлссон (50-я).

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Колдобин провел на льду около 17 минут и не сделал за это время никаких результативных действий.

Отметим, это восьмое подряд поражение «Ванкувера» и теперь клуб находится на 11-м месте в конференции Запада с 22 очками. «Сан-Хосе» имеет в своем активе 28 баллов и располагается на 4-й строчке.