«Нэшвилл» проиграл «Сент-Луису» с крупным счетом

Сент-Луис, США, , 09:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» уступил с крупным счетом команде клуба «Сент-Луис Блюз» в мачте регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

Игра проходила в Сент-Луисе. Счет в матче открыл на 10-й минуте российский форвард хозяев Никита Барабашев и это вторая шайба Барабашева в текущем сезоне НХЛ. Также у хозяев шайбами отметились Райан О’Райлли (14-я), Брэйден Шенн (16-я), Зак Сэнфорд (21-я), Робби Фаббри (32-я) и Алекс Пьетранджело (55-я).

На все это «Нэшвилл» смог ответить лишь дважды голами Ника Бонино и Райана Хартмана на 15-й и 57-й минутах соответственно. Итоговый счет встречи 6:2 в пользу «Сент-Луиса».

Ещё один российский участник матча, нападающий хозяев Владимир Тарасенко, отметился в матче результативной передачей, набрав таким образом 17 (6 шайб + 11 голевых передачах) в 21 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ.