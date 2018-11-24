«Даллас» дома обыграл «Оттаву»

Даллас, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» оказался сильнее во встрече с командой «Оттатва Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. У победителей шайбы забили Джейми Бенн (11-я минута), Миро Хейсканен (33-я), Тейлор Федун (33-я), Джейсон Спецца (39-я), Блейк Комо (47-я) и Гэвин Бэйрутер (58-я, в пустые ворота). Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился при этом двумя результативными передачами, а его коллега по клубу голкипер Антон Худобин — отразил 29 из 33 бросков по его воротам.

В составе «Оттавы» отличились Райан Дзингел (4-я), Брэди Ткачука (31-я, в большинстве), Максим Лажуа (51-я) и Зак Смит (54-я).

Отметим, это первая за последние три игры победа техасского клуба.