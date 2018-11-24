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«Коламбус» переиграл «Торонто» на своем льду

Спорт

Итоговый счет встречи 4:2 в пользу «Коламбуса»

Коламбус, США, 24 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее в своем домашнем противостоянии с командой «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Sport 24.

Игра проходила на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе. Хозеява отрыли счет уже на 4-й минуте шайбой Джоша Андерсона, который позднее, на 10-й минуте удвоил счет и записал таким образом на свой счет дубль в матче. Кроме Андерсона у «Коламбуса» отличились Аткинсон, который поразил ворота гостей в меньшинстве на 37-й минуте, и Хянникяйнен, который с подачи российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на 44-й минуте забил четвертую шайбу «Торонто».

Гости дважды ответили на это шайбами Хэйнси и Капанена на 17-й и 23-й минутах матча соответственно. Итоговый счет встречи 4:2 в пользу «Коламбуса».

Также в матче отличился российский голкипер хозяев Сергея Бобровского, который провел всю игру на льду и отразил 32 из 34 брошенных по его воротам шайб.

Отметим, это 13-япобеда «Коламбуса» в текущем сезоне.

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