«Палермо» и «Верона» расписали мировую

Рим, 24 ноября 2018, 00:59 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Верона» и «Палермо» на стадионе «Маркантонио Бентегоди» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Серии B 2018/19. Противостояние завершилось ничейным результатом — 1:1.
Первый мяч на 31-й минуте забил Самуэль Ди Кармине — 1:0. На экваторе второй половины 29-летний защитник Слободан Райкович сравнял счет, замкнув передачу Александара Трайковски — 1:1.
Статистика матча («Верона"/"Палермо»)
Удары 4/9
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 13/13
Поданные угловые 4/7
«Палермо» с 25-ю баллами укрепился на первой строчке по итогам 12-го тура. «Верона», набрав 19 баллов, поднялась на 6-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Верона»: Сильвестри, Караччоло, Марроне, Крешенци, Эмпереур, Густафсон, Дзакканьи, Давидович, Матос, Ди Кармине, Сыну.
«Палермо»: Бриньоли, Беллуши, Рисполи, Райкович, Алеэсами, Яяло, Трайковски, Фаллетти, Хаас, Мореа, Несторовски.
Желтые карточки: Беллуши — 9, Сыну — 59.
Голы: Де Кармине 31 — 1:0, Райкович 67 — 1:1.