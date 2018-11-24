Суббота, 24 Ноября 2018 года
02:18:55 МСК

«Палермо» и «Верона» расписали мировую

Спорт

«Палермо» с 25-ю баллами укрепился на первой строчке по итогам 12-го тура. «Верона», набрав 19 баллов, поднялась на 6-е место

Рим, 24 ноября 2018, 00:59 — REGNUM  23 ноября между коллективами «Верона» и «Палермо» на стадионе «Маркантонио Бентегоди» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Серии B 2018/19. Противостояние завершилось ничейным результатом — 1:1.

Первый мяч на 31-й минуте забил Самуэль Ди Кармине — 1:0. На экваторе второй половины 29-летний защитник Слободан Райкович сравнял счет, замкнув передачу Александара Трайковски — 1:1.

Статистика матча («Верона"/"Палермо»)

Удары 4/9

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 13/13

Поданные угловые 4/7

«Палермо» с 25-ю баллами укрепился на первой строчке по итогам 12-го тура. «Верона», набрав 19 баллов, поднялась на 6-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Верона»: Сильвестри, Караччоло, Марроне, Крешенци, Эмпереур, Густафсон, Дзакканьи, Давидович, Матос, Ди Кармине, Сыну.

«Палермо»: Бриньоли, Беллуши, Рисполи, Райкович, Алеэсами, Яяло, Трайковски, Фаллетти, Хаас, Мореа, Несторовски.

Желтые карточки: Беллуши — 9, Сыну — 59.

Голы: Де Кармине 31 — 1:0, Райкович 67 — 1:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить