Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Париж, 24 ноября 2018, 00:56 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Лион» и «Сент-Этьен» на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.
На 62-й минуте Жезон Денайер забил первый мяч в этой встрече и вывел «Лион» вперед, замкнув передачу Мемфиса Депая — 1:0.
Статистика матча («Лион"/"Сент-Этьен»)
Удары 12/9
Удары в створ ворот 1/3
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 10/15
Поданные угловые 6/7
«Лион», набрав 27 очков, поднялся на вторую строчку в таблице Лиги 1. «Сент-Этьен» с 23-мя баллами остался на 5-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Марсал, Рафаэл, Ауар, Фекир, Менди, Н’Домбеле, Дембеле, Депай.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Колодзейчак, Сильва, Дебюши, Суботич, М’Вилла, Кабелля, Диони, Сельнэс, Монне-Паке, Хазри.
Бригада арбитров: Антони Готье.
Желтые карточки: Монне-Паке — 39, Денайер — 42, Колодзейчак — 89.
Красные карточки: Рафаэл — 70.
Голы: Денайер 62 — 1:0.