Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Париж, , 00:56 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Лион» и «Сент-Этьен» на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

На 62-й минуте Жезон Денайер забил первый мяч в этой встрече и вывел «Лион» вперед, замкнув передачу Мемфиса Депая — 1:0.

Статистика матча («Лион"/"Сент-Этьен»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 10/15

Поданные угловые 6/7

«Лион», набрав 27 очков, поднялся на вторую строчку в таблице Лиги 1. «Сент-Этьен» с 23-мя баллами остался на 5-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Марсал, Рафаэл, Ауар, Фекир, Менди, Н’Домбеле, Дембеле, Депай.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Колодзейчак, Сильва, Дебюши, Суботич, М’Вилла, Кабелля, Диони, Сельнэс, Монне-Паке, Хазри.

Бригада арбитров: Антони Готье.

Желтые карточки: Монне-Паке — 39, Денайер — 42, Колодзейчак — 89.

Красные карточки: Рафаэл — 70.

Голы: Денайер 62 — 1:0.